Касаткина назвала Бадосу одной из самых агрессивных теннисисток

Российская теннисистка Дарья Касаткина подвела итоги своего матча с Ариной Соболенко в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе (4:6, 7:5, 6:0). Она также рассказала об ожиданиях от полуфинального матча с Паулой Бадосой.

В полуфинал соревнования в США вышли сразу две россиянки — помимо Касаткиной это Вероника Кудерметова.

— Второй сет получился фантастическим по сюжету — вы вели 3:0, соперница сравняла, затем дважды делали брейк, но Соболенко первый раз его тут же отыграла. Что это вообще было?

— Не могу сказать, что это был фантастический сет, поскольку уровень игры нас обеих, скажу так, не изумлял. Когда я в нем вела 3:0, а потом счет стал 3:3, это был очень опасный момент. Если бы Арина прибавила еще чуть-чуть, не знаю, чем бы все закончилась.

Сегодня было много брейков, и те, что сделала я, придали мне уверенности. После того, что сделала в конце второго сета, в моей игре наконец-то появилась стабильность. Дважды, при 4:4 и 5:5, я делала брейки, но с первого раза закончить сет на своей подаче не удалось. Вторая попытка оказалась успешной, и это было очень важно. В противном случае был бы тай-брейк. Не могу сказать, что это лотерея, но близко к тому. Понимала это — и в 12-м гейме была очень сфокусирована.

— Ваша соперница по полуфиналу — испанка Паула Бадоса, обыгравшая 18-летнюю сенсацию сезона Кори Гауфф. Чего ждете от нее?

— Видела в первом круге Кори, которая проводит прекрасный сезон, играет дома и просто летала над кортом в своих потрясающих кроссовках. Паула сейчас — в топ-3 мирового рейтинга, что говорит все об ее уровне. Бадоса — одна из самых агрессивных игроков в туре и любит играть на харде. Жду отличного полуфинала!