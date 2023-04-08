Касаткина — Жабер: «Онс, я знаю, что ты будешь делать много дропшотов, и я готова к этому»

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от матча с Онс Жабер в полуфинале турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

«Она вернулаааась! Онс, я знаю, что ты будешь делать много дропшотов, и я готова к этому. Все знают, что Онс великолепна, все любят ее. Конечно, на корте мы соперницы и все такое, но всегда приятно разделить с ней такие моменты, как, например, полуфинал на крупном турнире. У меня не очень хорошие воспоминания о нашем последнем с ней матче, который был в полуфинале Рима. Я проиграла с матч-пойнта. Никогда не забуду тот удар, когда я чуть коснулась линии», — приводит слова Касаткиной Tennis.com.

Спортсменки встретятся сегодня, 8 апреля, начало — 20.00 мск.