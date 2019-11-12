Цибулкова объявила о завершении карьеры

Бывшая четвертая ракетка мира Доминика Цибулкова сообщила о решении завершить карьеру.

— Сегодня у меня для вас есть особенные новости, — написала 30-летняя словачка в Instagram. — После травмы ахилла мне предстояло решить, что делать с моей теннисной карьерой. После долгих раздумий, разговоров со своей семьей, друзьями и командой, я наконец-то решила, что больше не вернусь на корт в качестве профессионального игрока. Это волнующий момент, ведь я не знаю, что меня ждет в будущем. С нетерпением жду нового этапа своей жизни. Готова принять новые вызовы. Буду скучать по поддержке своих болельщиков, однако никогда не забуду теннис, потому что эта игра всегда будет частью меня.

Цибулкова выиграла восемь титулов WTA в одиночном разряде. Из-за травмы спортсменка пропустила US Open. В своем последнем матче Цибулкова проиграла белоруске Арине Соболенко (5:7, 1:6).