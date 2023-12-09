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Сегодня, 19:24

Чесноков считает, что Тимофеева может раскрыться в следующем году

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о перспективах российской теннисистки Марии Тимофеевой.

Ранее WTA назвала 20-летнюю россиянку одной из восходящих звезд, за кем будет интересно следить в 2024 году.

«Здорово, что WTA ее выделил. Она неплохо играла по юниорам, в этом году выиграла турнир в Будапеште. Я думаю, она перспективная теннисистка, вполне может раскрыться в следующем году. Посмотрим, как она себя проявит», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Тимофеева занимает 137-е место в мировом рейтинге. На ее счету один титул под эгидой WTA.

Источник: https://tass.ru/sport/19498189
Теннис
Андрей Чесноков
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