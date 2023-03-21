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Сегодня, 17:48

Чесноков назвал Алину Корнееву будущим российского тенниса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что Алина Корнеева является будущим российского тенниса, в ближайшие годы она может войти в топ-10 мирового рейтинга.

«Я ее видел примерно 15 месяцев назад, тогда она была еще не зрелым игроком, но сейчас у нее есть все, чтобы играть на взрослом уровне, она достаточно окрепла. Это будущее нашего тенниса, я уверен, что в ближайшие годы она спокойно может войти в десятку. То же можно сказать и о ее сопернице по финалу юниорского Australian Open Мире Андреевой, они чрезвычайно талантливые теннисистки», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В воскресенье 15-летняя Корнеева выиграла турнир Международной федерации тенниса (ITF) в ЮАР. В январе она стала победительницей юниорского Открытого чемпионата Австралии.

Благодаря победе в ЮАР Корнеева поднялась с 553-го на 350-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В активе Корнеевой восемь титулов на юниорском уровне и два выигранных турнира ITF.

Источник: https://tass.ru/sport/17327557
Теннис
Андрей Чесноков
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