Калинская обыграла Хименес Касинцеву в первом круге турнира WTA в Майами
Российская теннисистка Анна Калинская обыграла теннисистку из Андорры Викторию Хименес Касинцеву в первом круге турнира WTA в Майами (США) — 6:4, 6:2.
17-летняя Хименес Касинцева является дочерью бывшей 505-й ракетки мира Хоана Хименеса Герры и россиянки Юлии Касинцевой.
Следующим соперником Калинской станет казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Калинская (Россия) — Виктория Хименес Касинцева (Андорра, WC) — 6:4, 6:2
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