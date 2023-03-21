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Сегодня, 21:19

Калинская обыграла Хименес Касинцеву в первом круге турнира WTA в Майами

Руслан Минаев
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Анна Калинская.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла теннисистку из Андорры Викторию Хименес Касинцеву в первом круге турнира WTA в Майами (США) — 6:4, 6:2.

17-летняя Хименес Касинцева является дочерью бывшей 505-й ракетки мира Хоана Хименеса Герры и россиянки Юлии Касинцевой.

Следующим соперником Калинской станет казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия) — Виктория Хименес Касинцева (Андорра, WC) — 6:4, 6:2

Теннис
Анна Калинская
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