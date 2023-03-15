Чесноков: «Александрова может регулярно побеждать теннисисток первой мировой десятки»

Известный теннисист и тренер Андрей Чесноков оценил игру россиянки Екатерины Александровой.

«На фоне наших главных звезд Александрову часто обходят вниманием. Однако она является спортсменкой высокого класса. Хорошо передвигается по корту, играет быстро — это признак современного тенниса. Вот только стабильности ей немного не хватает. Недавно она разгромила именитую чешку Плишкову, а уже следующий матч — уступила. Екатерина может регулярно побеждать теннисисток первой мировой десятки, если добавит в надежности своей игры», — заявил Чесноков корреспонденту Betonmobile.ru Владимиру Серову.

На данный момент 28-летняя Александрова занимает 18-е место в рейтинге WTA.