Свентек обыграла Радукану и вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира Ига Свентек в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе обыграла британку Эмму Радукану со счетом 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. На счету польки один эйс и одна двойная ошибка, а также 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале Свентек встретится с румынкой Сораной Кирстей.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Эмма Радукану (Великобритания) — 6:3, 6:1