Свентек обыграла Радукану и вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Первая ракетка мира Ига Свентек в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе обыграла британку Эмму Радукану со счетом 6:3, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. На счету польки один эйс и одна двойная ошибка, а также 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
В четвертьфинале Свентек встретится с румынкой Сораной Кирстей.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Эмма Радукану (Великобритания) — 6:3, 6:1
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