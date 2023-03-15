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Сегодня, 18:21

В Латвии приняли решение вернуть теннисистке Остапенко финансирование из госбюджета

Руслан Минаев
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Елена Остапенко.
Фото AFP

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) принял решение вернуть теннисистке Елене Остапенко финансирования из государственного бюджета. Об этом сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на слова министра образования и науки Латвии Анды Чакши.

Ранее Остапенко была лишена финансовой поддержки из-за выступления на турнирах вместе с россиянами и белорусами.

Также финансирование вернули велогонщикам Тому Скуиньшу и Кристу Нейландсу.

«Оценивая обстоятельства, связанные с удержанием материальной помощи спортсменам олимпийской сборной Латвии Елене Остапенко, Тому Скуиньшу и Кристу Нейландсу, а также прислушиваясь к мнению Латвийской федерации велоспорта и Латвийского союза тенниса, министерство образования и науки в сотрудничестве с ЛОК подготовила поправки к договору о государственной финансовой поддержке спортсменов олимпийской сборной Латвии. Сегодняшние поправки предусматривают предотвращение удержания льгот для упомянутых спортсменов и обеспечат полный объем финансирования», — цитирует Чакшу Sportacentrs.

25-летняя Остапенко на данный момент занимает 25-е место в рейтинге WTA. На последнем турнире в Дубае в 1/8 финала она уступила белоруске Арине Соболенко.

Источник: РИА
Елена Остапенко
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