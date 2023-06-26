Чешка Носкова во втором круге турнира в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ сыграет с Самсоновой
Чешка Линда Носкова обыграла украинку Катерину Байндль в первом круге турнира WTA в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (6:2, 7:5). Во втором круге Носкова сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Линда Носкова (Чехия) — Катерина Байндль (Украина) — 6:2, 7:5
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