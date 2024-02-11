CAS выступил с заявление по поводу апелляции Халеп на дисквалификацию

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что рассмотрение апелляции румынской теннисистки Симоны Халеп на дисквалификацию за допинг было завершено.

«Слушания в CAS по арбитражным процедурам Симона Халеп против Международного агентства теннисной честности (ITIA) и ITIA против Халеп завершились с последними выступлениями сторон, как и было запланировано», — говорится в заявлении CAS.

Также сообщается, что нет никаких сроков принятия решения по апелляции Халеп. Скорее всего, придется подождать несколько месяцев, чтобы узнать вердикт суда.

10 февраля Халеп заявила, что не может ничего рассказать о том, что происходило на слушаниях в CAS.

12 сентября Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало 32-летнюю спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение румынки отсчитывается с 7 октября 2022 года и продлится до 6 октября 2026 года.