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Бренгл победила Хибино и сыграет с Кудерметовой на турнире в Мельбурне

11:59
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Американка Мэдисон Бренгл в первом круге турнира в Мельбурне победила японку Нао Хибино со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

Во втором круге Бренгл сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Melbourne Summer Set 1

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мэдисон Бренгл (США) — Нао Хибино (Япония, Q) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)

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Роман Шишов все материалы автора
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