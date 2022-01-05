Бренгл победила Хибино и сыграет с Кудерметовой на турнире в Мельбурне
11:59
Американка Мэдисон Бренгл в первом круге турнира в Мельбурне победила японку Нао Хибино со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).
Во втором круге Бренгл сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Melbourne Summer Set 1
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Мэдисон Бренгл (США) — Нао Хибино (Япония, Q) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)
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