Бондар победила Синякову и сыграет с Потаповой на турнире в Мельбурне
09:56
Венгерка Анна Бондар в первом круге турнира в Мельбурне победила Катержину Синякову из Чехии со счетом 7:5, 7:6 (10:8).
Во втором круге Бондар сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Melbourne Summer Set 1
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Бондар (Венгрия, Q) — Катержина Синякова (Чехия, 8) — 7:5, 7:6 (10:8)
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