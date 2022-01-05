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Бондар победила Синякову и сыграет с Потаповой на турнире в Мельбурне

09:56

Венгерка Анна Бондар в первом круге турнира в Мельбурне победила Катержину Синякову из Чехии со счетом 7:5, 7:6 (10:8).

Во втором круге Бондар сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Melbourne Summer Set 1

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Бондар (Венгрия, Q) — Катержина Синякова (Чехия, 8) — 7:5, 7:6 (10:8)

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Роман Шишов все материалы автора
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