Брэди сыграет с Касаткиной во втором круге турнира в Остраве

Американка Дженнифер Брэди в стартовом матче турнира в Остраве обыграла Даяну Ястремскую из Украины и вышла во 2-й круг соревнований — 3:6, 7:6 (8:6), 6:1. Матч длился два часа и три минуты. Во втором круге Брэди сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной, которая ранее обыграла Елену Рыбакину.

Острава (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2020

Призовой фонд 528 500 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дженнифер Брэди (США) — Даяна Ястремская (Украина) — 3:6, 7:6 (8:6), 6:1