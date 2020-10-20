Брэди сыграет с Касаткиной во втором круге турнира в Остраве
18:27
Американка Дженнифер Брэди в стартовом матче турнира в Остраве обыграла Даяну Ястремскую из Украины и вышла во 2-й круг соревнований — 3:6, 7:6 (8:6), 6:1. Матч длился два часа и три минуты. Во втором круге Брэди сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной, которая ранее обыграла Елену Рыбакину.
Острава (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2020
Призовой фонд 528 500 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Дженнифер Брэди (США) — Даяна Ястремская (Украина) — 3:6, 7:6 (8:6), 6:1
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