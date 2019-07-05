Болельщик сделал татуировку с лицом Бушар. Фото

Болельщик канадской теннисистки Эжени Бушар оригинальным образом выразил свою любовь.

Фанат теннисистки финалистки выложил в Twitter фотографию татуировки с ее лицом, написав "Для меня честь всегда носить Джини на коже. В следующем месяце мы ее закончим. Выглядит потрясающе. Ты можешь собой гордиться, Джини".

Такое признание в любви не осталось не осталось без внимания Бушар. "Она настоящая", – переспросила спортсменка в комментариях к фотографии.

В этом сезоне 25-летняя теннисистка провела 13 матчей, в шести из которых добилась победы. В 2014 году Бушар становилась финалисткой турнира Большого шлема в одиночном разряде в Уимблдоне. Также является победительницей двух турниров WTA.