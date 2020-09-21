Блинкова вышла во второй круг турнира в Страсбурге и сыграет с Соболенко

Россиянка Анна Блинкова преодолела барьер первого круга турнира в Страсбурге. На старте турнира она одолела Миртиль Жорж из Франции — 6:1, 6:2.

Соперницей Блинковой станет четвертая «сеяная» белоруска Арина Соболенко, которая взяла верх над Эллен Перес из Австралии — 6:4, 6:3.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Миртиль Жорж (Франция, LL) — 6:1, 6:2

Чжан Шуай (Китай, Q) — Айла Томлянович (Австралия) — 3:6, 6:4, 6:2

Арина Соболенко (Белоруссия, 4) — Эллен Перес (Австралия, Q) — 6:4, 6:3

Нао Хибино (Япония) — Слоан Стивенс (США, 8) — 6:2, 3:6, 6:1

Ализе Корне (Франция) — Полона Херцог (Словения) — 6:3, 6:4

Зарина Дияс (Казахстан) — Кристина Макхэйл (США) — 6:7 (4:7), 7:5, 7:6 (7:3)