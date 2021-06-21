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Павлюченкова рассказала о милом поступке Шараповой, о котором она никогда не забудет

09:45
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
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Первая ракетка России и финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 Анастасия Павлюченкова вспомнила о неожиданной реакции Марии Шараповой после финала Кубка Федераций-2015.

— Какая-то недоступность от Марии действительно исходила, — признала Павлюченкова. — Но изначально это было и мое восприятие — я только-только начинала играть в туре, а она уже была той самой Шараповой. Но вся эта неприступность, мне кажется, просто часть ее имиджа. Чисто звездности у нее нет. И когда вы уже познакомились, она общается совершенно нормально — приятный и адекватный человек. Мне нравится ее юмор. Такой остренький, с сарказмом. В этом мы похожи. С ней прикольно болтать.

И еще никогда не забуду один момент, связанный с ней. Мы играли финал Кубка Федераций-2015 в Праге. Там я проиграла три матча: две свои «одиночки» и в паре с Леной Весниной. Маша свои матчи выигрывала, но после поражения в паре счет стал 2:3. Я потом долго плакала, потому что это был полный провал — сборная России проиграла из-за меня. И тут ко мне подошла Маша, села рядом, обняла меня и начала успокаивать. Она говорила очень приятные слова, и такая поддержка меня сильно тронула. Особенно в тот момент.

Полностью интервью Анастасии Павлюченковой читайте на сайте «СЭ»

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