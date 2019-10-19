Блинкова проиграла Остапенко в полуфинале турнира в Люксембурге

Латвийка Елена Остапенко одержала победу над россиянкой Анной Блинковой (3:6, 6:3, 6:2) в матче полуфинала турнира WTA в Люксембурге. Встреча продолжалась 1 час и 53 минуты.

22-летняя Остапенко сыграет в финале турнира с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан) — Юлия Гергес (Германия)

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Елена Остапенко (Латвия, WC) — Анна Блинкова (Россия, 8) — 3:6, 6:3, 6:2