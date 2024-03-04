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4 марта, 11:02

Блинкова поднялась на 30 позиций в чемпионской гонке WTA

Сергей Разин
корреспондент
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Теннисистка Анна Блинкова.
Анна Блинкова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анна Блинкова поднялась на 30 позиций в чемпионской гонке WTA.

Теперь 25-летняя россиянка занимает с 46-е место. Лучшей среди россиянок является Анна Калинская, которая занимает восьмую строчку.

Возглавляет чемпионскую гонку WTA белоруска Арина Соболенко. На втором месте Елена Рыбакина из Казахстана, замыкает тройку Ига Свентек из Польши.

Чемпионская гонка WTA, 4 марта

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 2335;

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2043;

3 (3). Ига Свентек (Польша) — 2020;

4 (4). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 1710;

5 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 1478;

6 (6). Жасмин Паолини (Италия) — 1287;

7 (7). Кори Гауфф (США) — 1255;

8 (8). Анна Калинская (Россия) — 1237;

9 (9) Даяна Ястремская (Украина) — 975;

10 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 962...

13 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 848...

18 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 661...

28 (24). Анастасия Потапова (Россия) — 411...

34 (30). Мирра Андреева (Россия) — 358;

35 (32). Людмила Самсонова (Россия) — 337...

40 (35). Диана Шнайдер (Россия) — 292...

43 (37). Мария Тимофеева (Россия) — 285...

46. (76) Анна Блинкова (Россия) — 271.

Анна Блинкова
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
Ига Свентек
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