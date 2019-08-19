Блинкова отдала Вандевеге только три гейма на турнире в Нью-Йорке
23:01
Российская теннисистка Анна Блинкова в матче первого круга турнира в Нью-Йорке обыграла американку Коко Вандевеге со счетом 6:3, 6:0. Также во второй круг вышла белоруска Александра Соснович.
Нью-Йорк (США)
Турнир WTA NYJTL Bronx Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Блинкова (Россия, LL) — Коко Вандевеге (США, WC) — 6:3, 6:0
Александра Соснович (Белоруссия, 9) — Полона Херцог (Словения) — 6:3, 6:2
Каролина Мухова (Чехия, 10) — Виктория Кузьмова (Словакия) — 7:5, 6:2
Кристи Ан (США, WC) — Жиль Тайхманн (Швейцария, Q) — 6:3, 6:4