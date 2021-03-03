Павлюченкова уступила Квитовой во втором круге турнира в Дохе

В матче второго раунда турнира WTA в Дохе (Катар) чешская теннисистка Петра Квитова обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (6:1, 6:3).

Матч продолжался один час и 15 минут. В следующем раунде соперницей Квитовой станет эстонка Анетт Контавейт.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2021

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Петра Квитова (Чехия, 4) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:1, 6:3

Джессика Пегула (США, Q) — Елена Остапенко (Латвия, WC) — 6:2, 7:5

Анетт Контавейт (Эстония) — Ангелик Кербер (Германия) — 6:1, 6:4

Виктория Азаренко (Белоруссия, 8, WC) — Лаура Зигемунд (Германия, Q) — 6:4, 6:2