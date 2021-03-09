Соболенко вышла в третий круг турнира в Дубае

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла француженку Ализе Корне в матче второго круга турнира WTA в Дубае — 6:2, 6:4.

В третьем круге спортсменка встретится с эстонкой Анетт Контавейт, которая в параллельном матче победила румынку Сорану Кирстя.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — Ализе Корне (Франция) — 6:2, 6:4

Анетт Контавейт (Эстония, 15) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:4, 7:5

Каролин Гарсия (Франция) — Мартина Тревизан (Италия, LL) — 6:2, 6:4

Барбора Крейчикова (Чехия) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:3, 6:1