16:43 | Теннис — WTA

Бертенс пробилась во второй круг турнира в Хертогенбосе

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Голландка Кики Бертенс вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе. В матче первого раунда она обыграла шведку Юханну Ларссон - 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 58 минут.

Также во второй круг вышла американка Элисон Риске, которая обыграла чешку Каролину Мухову - 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.

Хертогенбос (Голландия) 

Турнир WTA Libema Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Кики Бертенс (Голландия, 1) - Юханна Ларссон (Швеция) - 6:3, 6:1

Элисон Риске (США) - Каролина Мухова (Чехия) - 6:7 (4:7), 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/hertogenbosch/2019/

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