Бертенс обыграла Ястремскую на WTA Elite Trophy и вышла в полуфинал
15:39
В матче группового этапа турнира WTA Elite Trophy в Чжухае (Китай) голландка Кики Бертенс обыграла украинку Даяну Ястремскую (6:4, 6:3).
Матч продолжался один час и 24 минуты. Бертенс с двумя победами выиграла группу и вышла в полуфинал. Ястремская с одной победой осталась на второй позиции.
Чжухай (Китай)
Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai
Призовой фонд 2 419 844 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа «Азалия»
Кики Бертенс (Голландия, 1) — Даяна Ястремская (Украина, 10) — 6:4, 6:3
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