Бертенс обыграла Барти на Итоговом турнире WTA

Представительница Голландии Кики Бертенс обыграла первую ракетку мира австралийку Эшли Барти на групповом этапе Итогового турнира в Шэньчжэне — 3:6, 6:3, 6:4.

Их матч продолжался 2 часа 11 минут.

Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen

Призовой фонд 14 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Кики Бертенс (Голландия, 9) — Эшли Барти (Австралия, 1) — 3:6, 6:3, 6:4