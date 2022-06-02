Беременная Шарапова опубликовала новое фото в свободном клетчатом платье

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала новую фотографию в социальных сетях.

На снимке беременная теннисистка позирует в свободном клетчатом платье.

«То, что не требует наличия пояса на талии, получает мой голос в эти дни», — написала под фото Шарапова.

Снимок их соцсети Марии Шараповой. Соцсети

20 апреля Шарапова сообщила, что беременна. С 2018 года теннисистка состоит в отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.

Шарапова официально завершила карьеру в конце февраля 2020 года.