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Сегодня, 22:07

Беременная Шарапова опубликовала новое фото в свободном клетчатом платье

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Мария Шарапова.
Фото Соцсети
Снимок их соцсети Марии Шараповой.
Фото Соцсети
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Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала новую фотографию в социальных сетях.

На снимке беременная теннисистка позирует в свободном клетчатом платье.

«То, что не требует наличия пояса на талии, получает мой голос в эти дни», — написала под фото Шарапова.

Снимок их соцсети Марии Шараповой. Фото Соцсети
Снимок их соцсети Марии Шараповой.
Соцсети

20 апреля Шарапова сообщила, что беременна. С 2018 года теннисистка состоит в отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.

Шарапова официально завершила карьеру в конце февраля 2020 года.

Теннис
Мария Шарапова
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