Беременная Шарапова опубликовала новое фото в свободном клетчатом платье
Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала новую фотографию в социальных сетях.
На снимке беременная теннисистка позирует в свободном клетчатом платье.
«То, что не требует наличия пояса на талии, получает мой голос в эти дни», — написала под фото Шарапова.
Снимок их соцсети Марии Шараповой.
Соцсети
20 апреля Шарапова сообщила, что беременна. С 2018 года теннисистка состоит в отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
Шарапова официально завершила карьеру в конце февраля 2020 года.
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