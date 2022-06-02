Веснина считает, что выход в полуфинал «Ролан Гаррос» даст Касаткиной позитивный заряд на весь сезон

Победительница «Ролан Гаррос» — 2013 в парном разряде Елена Веснина рассказала, как выход россиянки Дарьи Касаткиной в полуфинал Открытого чемпионата Франции повлияет на психологическое состояние.

В полуфинале Касаткина проиграла полячке Иге Свентек 2:6, 1:6.

«Я думаю, что после выхода в полуфинал у нее должны остаться только приятные воспоминания по поводу своей игры и своих результатов. Все-таки такие успешные турниры дают позитивные заряд по сезону. Она не должна расстраиваться, хотя, наверное (наверняка!), расстроилась: хотела сыграть лучше, выиграть, но не получилось. Но не нужно расстраиваться — нужно взять самое позитивное и сделать правильные выводы из этого матча», — цитирует Веснину RT.

Для 25-летней Касаткиной это был первый выход в полуфинал турнира «Большого шоема».

В финале Свентек сыграет против 18-летней американки Кори Гауфф.