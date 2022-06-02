Экс-третья ракетка мира Петрова назвала ожидаемым проигрыш Касаткиной в полуфинале «Ролан Гарос»

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова подвела итоги выступления российской теннисистки Дарьи Касаткиной на «Ролан Гаррос».

В полуфинале турнира россиянка проиграла полячке Иге Свентек 2:6, 1:6.

«Я, если честно, знала, как все закончится. Сомневалась, что Касаткиной удастся навязать борьбу Свентек. Даша действовала слишком далеко от линии, а полячка играла агрессивно, на опережение. Касаткина просто немножко не справилась с темпом и волнением от полуфинала, все-таки центральный корт. Может быть, будь у нее день отдыха, это пошло бы на пользу. Волнение? Да, конечно. Это сложно, в первый раз в своей жизни оказаться на такой стадии турнира и показать свой лучший теннис. Уверена, все главные победы Даши еще впереди!» — цитирует Петрову RT.

Для 25-летней Касаткиной это был первый выход в полуфинал турнира «Большого шлема».

В финале «Ролан Гаррос» Свентек сыграет против 18-летней американки Кори Гауфф.