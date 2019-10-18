Бенчич вышла в полуфинал ВТБ Кубка Кремля, там она сыграет с Младенович

Представительница Швейцарии Белинда Бенчич обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс в 1/4 финала ВТБ Кубка Кремля — 7:6 (10:8), 6:1.

Их матч продолжался 1 час 37 минут. Там она сыграет с француженкой Кристиной Младенович.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Белинда Бенчич (Швейцария, 3, WC) — Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q) — 7:6 (10:8), 6: