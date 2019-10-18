Бенчич вышла в полуфинал ВТБ Кубка Кремля, там она сыграет с Младенович
16:15
Представительница Швейцарии Белинда Бенчич обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс в 1/4 финала ВТБ Кубка Кремля — 7:6 (10:8), 6:1.
Их матч продолжался 1 час 37 минут. Там она сыграет с француженкой Кристиной Младенович.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 966 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Белинда Бенчич (Швейцария, 3, WC) — Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q) — 7:6 (10:8), 6: