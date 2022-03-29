Бенчич обыграла Соснович в 1/8 финала турнира в Майами
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич в 1/8 финала турнира в Майами обыграла белоруску Александру Соснович со счетом 6:2, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Швейцарка сделала 4 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 8.
В четвертьфинале Бенчич встретится с Дарьей Гавриловой из Австралии.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Белинда Бенчич (Швейцария, 22) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:2, 6:3
Новости