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Сегодня, 01:38

Бенчич обыграла Соснович в 1/8 финала турнира в Майами

Сергей Разин
корреспондент
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич в 1/8 финала турнира в Майами обыграла белоруску Александру Соснович со счетом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Швейцарка сделала 4 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 8.

В четвертьфинале Бенчич встретится с Дарьей Гавриловой из Австралии.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 22) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:2, 6:3

Белинда Бенчич
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