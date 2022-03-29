Свентек обыграла Гауфф и вышла в четвертьфинал турнира в Майами
Польская теннисистка Ига Свентек в 1/8 финала турнира в Майами обыграла американку Кори Гауфф со счетом 6:3, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Полька сделала один эйс и 2 двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 10.
В четвертьфинале вторая ракетка мира встретится с победительницей матча Петра Квитова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Ига Свентек (Польша, 2) — Кори Гауфф (США, 14) — 6:3, 6:1
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