Свентек обыграла Гауфф и вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Польская теннисистка Ига Свентек в 1/8 финала турнира в Майами обыграла американку Кори Гауфф со счетом 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Полька сделала один эйс и 2 двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале вторая ракетка мира встретится с победительницей матча Петра Квитова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ига Свентек (Польша, 2) — Кори Гауфф (США, 14) — 6:3, 6:1