Калинина снялась с 1/8 финала турнира в Майами против Пегулы, проиграв первый сет со счетом 0:6
Американская теннисистка Джессика Пегула в 1/8 финала турнира в Майами победила украинку Ангелину Калинину.
25-летняя украинка отказалась продолжать встречу после того, как проиграла первый сет со счетом 0:6.
В четвертьфинале Пегула встретится с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Линда Фрухвиртова (Чехия).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Джессика Пегула (США, 16) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:0, 0:0 — отказ
Новости