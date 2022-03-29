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Сегодня, 04:23

Калинина снялась с 1/8 финала турнира в Майами против Пегулы, проиграв первый сет со счетом 0:6

Сергей Разин
корреспондент
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Американская теннисистка Джессика Пегула в 1/8 финала турнира в Майами победила украинку Ангелину Калинину.

25-летняя украинка отказалась продолжать встречу после того, как проиграла первый сет со счетом 0:6.

В четвертьфинале Пегула встретится с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Линда Фрухвиртова (Чехия).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Джессика Пегула (США, 16) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:0, 0:0 — отказ

Джессика Пегула
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