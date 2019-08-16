Барти вышла в полуфинал турнира в Цинциннати, где может сыграть с Кузнецовой
16 августа 2019, 19:54
Австралийка Эшли Барти в четвертьфинале турнира в Цинциннати (США) одержала волевую победу над гречанкой Марией Саккари — 5:7, 6:2, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час и 45 минут.
За право выйти в финал Барти сыграет с победительницей противостояния Петра Квитова (Чехия) — Светлана Кузнецова (Россия).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 643 736 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Эшли Барти (Австралия, 1) — Мария Саккари (Греция) — 5:7, 6:2, 6:0