Барти вышла в полуфинал турнира в Цинциннати, где может сыграть с Кузнецовой

Австралийка Эшли Барти в четвертьфинале турнира в Цинциннати (США) одержала волевую победу над гречанкой Марией Саккари — 5:7, 6:2, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час и 45 минут.

За право выйти в финал Барти сыграет с победительницей противостояния Петра Квитова (Чехия) — Светлана Кузнецова (Россия).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 643 736 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Эшли Барти (Австралия, 1) — Мария Саккари (Греция) — 5:7, 6:2, 6:0