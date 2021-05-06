Павлюченкова уступила Соболенко в полуфинале турнира в Мадриде
23:16
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (6:2, 6:3) в полуфинале турнира WTA в Мадриде (Испания).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 549 105 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 5) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:2, 6:3
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