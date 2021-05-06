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Павлюченкова уступила Соболенко в полуфинале турнира в Мадриде

23:16
Арина Соболенко. Фото j48tennis.net.
Арина Соболенко. Фото j48tennis.net.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (6:2, 6:3) в полуфинале турнира WTA в Мадриде (Испания).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 549 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 5) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:2, 6:3

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