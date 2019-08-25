Барти лидирует в чемпионской гонке WTA, Кудерметрова — 40-я
Опубликована новая версия чемпионской гонки WTA. Лидерство сохраняет австралийка Эшли Барти.
Второй идет румынка Симона Халеп, третьей — чешка Каролина Плишкова. Россиянка Вероника Кудерметова занимает 40-е место.
Чемпионская гонка WTA
26 августа
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 5236 баллов
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 4722
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 4546
4 (4). Петра Квитова (Чехия) — 3766
5 (5). Наоми Осака (Япония) — 3536
6 (6). Кики Бертенс (Голландия) — 3505
7 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2850
8 (8). Бьянка Андрееску (Канада) — 2727
9 (9). Элина Свитолина (Украина) — 2684
10 (10). Серена Уильямс (США) — 2635
40 (39). Вероника Кудерметова (Россия) — 1010
49 (47). Светлана Кузнецова (Россия) — 896
75 (78). Анастасия Потапова (Россия) — 638
76 (74). Дарья Касаткина (Россия) — 628
88 (88). Наталья Вихлянцева (Россия) — 533
89 (87). Маргарита Гаспарян (Россия) — 531