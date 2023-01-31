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Сегодня, 13:28

Крейчикова: «После победы на Australian Open в паре планируем с Синяковой добиться прогресса в одиночке»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова, ставшая чемпионкой Australian Open-2023 в паре с Катержиной Синяковой, рассказала о дальнейших планах теннисисток.

«Теперь мы обе планируем выступать в одиночном разряде с целью добиться прогресса в нем. В какой-то момент проведем следующий турнир вместе. Пока будем концентрироваться только на ближайших соревнованиях. Посмотрим, что принесет будущее», — приводит слова Крейчиковой сайт WTA.

В одиночном разряде Крейчикова занимает 30-е место, Синякова — 46-е. На Australian Open-2023 в одиночке они вылетели в четвертом и первом круге соответственно.

Источник: WTA
Теннис
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