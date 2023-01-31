Калинская менее чем за час обыграла Макарову в первом круге турнира в Хуахине
Российская теннисистка Анна Калинская обыграла соотечественницу Екатерину Макарову в первом круге турнира WTA 250 в Хуахине (Таиланд).
Матч завершился со счетом 6:1, 6:1. Теннисистки провели на корте 45 минут.
53-я ракетка мира Калинская 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 8. На счету 221-й ракетки Макаровой ни одного эйса, 6 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.
Во втором круге Калинская сыграет с Лесей Цуренко из Украины.
Хуахин (Таиланд)
Турнир WTA Thailand Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Калинская (Россия, 4) — Екатерина Макарова (Россия, Q) — 6:1, 6:1
Источник: ФК Севилья
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