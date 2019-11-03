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Бабош и Младенович выиграли Итоговый турнира WTA в парном разряде

12:45
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Победительницами Итогового турнира WTA в Шэньчжене (Китай) в парном разряде стали венгерка Тимеа Бабош и француженка Кристина Младенович.

В финале они обыграли дуэт Си Сувэй (Тайвань)/Барбора Стрыцова (Чехия) — 6:1, 6:3. Матч продолжался один час и шесть минут.

Бабош и Младенович выиграли Итоговый турнир во второй раз подряд. При этом для венгерки это третья победа подряд, так как в 2017-м году вместе с ней главный трофей завоевала чешка Андреа Глававчкова.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen

Призовой фонд 14 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция, 3) — Си Сувэй/Барбора Стрыцова (Тайвань/Чехия, 2) — 6:1, 6:3

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