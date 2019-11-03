Бабош и Младенович выиграли Итоговый турнира WTA в парном разряде
12:45
Победительницами Итогового турнира WTA в Шэньчжене (Китай) в парном разряде стали венгерка Тимеа Бабош и француженка Кристина Младенович.
В финале они обыграли дуэт Си Сувэй (Тайвань)/Барбора Стрыцова (Чехия) — 6:1, 6:3. Матч продолжался один час и шесть минут.
Бабош и Младенович выиграли Итоговый турнир во второй раз подряд. При этом для венгерки это третья победа подряд, так как в 2017-м году вместе с ней главный трофей завоевала чешка Андреа Глававчкова.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen
Призовой фонд 14 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция, 3) — Си Сувэй/Барбора Стрыцова (Тайвань/Чехия, 2) — 6:1, 6:3
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