Бабош и Кудерметова проиграли во втором раунде парного турнира в Майами

Венгерская теннисистка Тимеа Бабош и россиянка Вероника Кудерметова проиграли в матче второго раунда турнира WTA в Майами (США) в парном разряде. Их победил дуэт Каролин Гарсия/Надя Подороска (Франция/Аргентина) — 6:1, 7:5.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 260 190 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Каролин Гарсия/Надя Подороска (Франция/Аргентина) — Тимеа Бабош/Вероника Кудерметова (Венгрия/Россия, 4) — 6:1, 7:5