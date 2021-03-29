Бабош и Кудерметова проиграли во втором раунде парного турнира в Майами
19:19
Венгерская теннисистка Тимеа Бабош и россиянка Вероника Кудерметова проиграли в матче второго раунда турнира WTA в Майами (США) в парном разряде. Их победил дуэт Каролин Гарсия/Надя Подороска (Франция/Аргентина) — 6:1, 7:5.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 260 190 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Каролин Гарсия/Надя Подороска (Франция/Аргентина) — Тимеа Бабош/Вероника Кудерметова (Венгрия/Россия, 4) — 6:1, 7:5
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...