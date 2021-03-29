Барти обыграла Азаренко в четвертом раунде турнира в Майами

В матче четвертого раунда турнира WTA в Майами (США) австралийская теннисистка Эшли Барти обыграла белоруску Викторию Азаренко (6:1, 1:6, 6:2).

Матч продолжался один час и 54 минуты. В четвертьфинале Барти сыграет с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 260 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Эшли Барти (Австралия, 1) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 14) — 6:1, 1:6, 6: