Барти обыграла Азаренко в четвертом раунде турнира в Майами
20:05
В матче четвертого раунда турнира WTA в Майами (США) австралийская теннисистка Эшли Барти обыграла белоруску Викторию Азаренко (6:1, 1:6, 6:2).
Матч продолжался один час и 54 минуты. В четвертьфинале Барти сыграет с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Арина Соболенко (Белоруссия).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 260 190 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Эшли Барти (Австралия, 1) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 14) — 6:1, 1:6, 6:
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Зачет
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