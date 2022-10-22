Азаренко вышла в полуфинал турнира в Гвадалахаре

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала победу в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре. В трех сетах она переиграла американку Кори Гауфф — 7:6 (7:2), 4:6, 6:3.

Следующей соперницей Азаренко будет победительница матча Джессика Пегула — Слоан Стивенс.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open Akron

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Кори Гауфф (США, 5) — 7:6 (7:2), 4:6, 6:3