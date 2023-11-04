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Соболенко — о матче со Свентек: «Как я уже говорила на US Open, я не хотела, чтобы она проиграла тот матч»

Соболенко высказалась о предстоящем матче со Свентек в полуфинале Итогового турнира WTA
Ана Горшкова
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем матче с полькой Игой Свентек в полуфинале Итогового турнира WTA в Канкуне.

«Как я уже говорила на US Open, я не хотела, чтобы она проиграла тот матч. Я очень хотела сыграть с ней, чтобы решить, кто станет первой ракеткой мира. Я так и сказала, и теперь есть вероятность, что мы сыграем за первую строчку. Я с удовольствием сыграю с Игой. Надеюсь, стадион будет полон. И я надеюсь, что трибуны будут продолжать кричать Соболенко (улыбается)», — приводит слова Соболенко Tennis World USA.

Свентек может вернуть себе первое место в мировом рейтинге, если она выиграет Итоговый турнир. Счет в личных встречах 5-3 в пользу польской теннисистки.

Арина Соболенко. Итоговый турнир у женщин выходит из-под контроля. Соболенко и Звонарева ждут своих матчей сутками

Теннис
Арина Соболенко
Ига Свентек
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