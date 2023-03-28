Соболенко о победе над Крейчиковой: «Подача точно сыграла ключевую роль»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над Барборой Крейчиковой (6:3, 6:2) в четвертом круге турнира в Майами.

Они встретились третий раз в сезоне, и Соболенко впервые победила в двух сетах.

«Я потрясающе сыграла. По-моему, показала отличный теннис. Очень довольна уровнем — особенно против такой теннисистки, как Барбора, с которой матчи всегда получаются тяжелыми. В предыдущих двух встречах с ней я брала первый сет, а во втором сходила с ума, начинала с собой разговаривать, теряла нить. Сегодня я постаралась оставаться сосредоточенной, делать свое дело, акцентировать внимание на своей игре. Подача точно сыграла ключевую роль, потому что давала мне больше свободы в геймах на приеме. Я могла бить ближе к линиям, атаковать», — приводит слова Соболенко WTA.

В четвертьфинале турнира WTA 1000 в Майами Соболенко сыграет с румынкой Сораной Кырстя (74-я ракетка мира).