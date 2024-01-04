Андреева — о первом четвертьфинале WTA: «Была счастлива минут десять»

Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась впечатлениями от выхода в первый четвертьфинал турнира WTA в своей карьере.

4 января россиянка обыграла Арину Родионову из Австралии (6:1, 6:1) в 1/8 финала турнира в Брисбене и в четвертьфинальном матче встретится с Линдой Носковой из Чехии.

«Если честно, я думала, что буду очень счастлива после матча — так и было, но, может быть, минут десять. Потом начала думать о следующем матче», — приводит слова россиянки пресс-служба WTA.

В сезоне-2023 16-летняя Андреева поднялась на 359 позиций в мировом рейтинге — с 405-го на 46-е место. Она была признана новичком года по версии WTA.