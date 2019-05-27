Анастасия Потапова: "Я спала и видела эту победу"

Россиянка Анастасия Потапова вышла во второй круг Roland Garros, переиграв в двух сетах пятую сеяную соревнований немку Ангелик Кербер – 6:4, 6:2. По словам спортсменки, она давно мечтала о такой победе.

– Я не знаю, что сказать. Конечно, это большое счастье. Я спала и видела эту победу, когда только вышла на корт в пять лет, – приводит слова Потаповой Eurosport. –Хочу сказать спасибо команде и семье. Потому что все поддерживали, все настраивали. Это дало уверенности и сил. Я очень рада.

– У вас новый тренер. Новое сотрудничество уже дает плоды?

– Да. Мы начали работать не так давно. Все вроде бы идет вверх. У нас хороший тандем. Мы понимаем и слышим друг друга. Это очень важно. В будущем мы сможем достичь больших побед.