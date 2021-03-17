Американки Кристиан и Сантамария выбили Горгодзе и Рахимову с турнира в Санкт-Петербурге
16:06
Американки Кейтлин Кристиан и Сабрина Сантамария вышли во второй круг турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. Второй «сеяный» дуэт обыграл грузинку Екатерину Горгодзе и представительницу России Камиллу Рахимову в трех сетах — 4:6, 7:5, 10:7.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Кейтлин Кристиан/Сабрина Сантамария (США, 2) — Екатерина Горгодзе/Камилла Рахимова (Грузия/Россия) — 4:6, 7:5, 10:7
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...