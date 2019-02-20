Александрова вышла во второй круг турнира в Будапеште

Россиянка Екатерина Александрова пробилась во второй круг WTA турнира в Будапеште. В матче первого раунда она обыграла представительницу Венгрии Грету Арн - 4:6, 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 58 минут.

В следующем круге соперницей Александровой станет представительница Голландии Аранча Рус.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Ladies Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 5) - Грета Арн (Венгрия, Q) - 4:6, 6:1, 6:4