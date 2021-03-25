Александрова вышла в третий круг турнира в Майами
19:18
Российская теннисистка Екатерина Александрова 25 марта во втором круге турнира в Майами (США) в двух сетах обыграла аргентинку Надю Подороску — 6:0, 6:4.
Соперницы провели на корте час и 12 минут.
В третьем круге россиянка сыграет против победителя в паре Шелби Роджерс (США) — Элина Свитолина (Украина).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 260 190 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия, 30) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:0, 6:4
Ана Конюх (Хорватия, WC) — Мэдисон Кис (США, 18) — 6:4, 6:2
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