Теннис
WTA
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Рейтинг
Новости   //    Теннис   //    WTA

Свитолина вышла в третий раунд турнира в Майами, где встретится с Александровой

20:46
Теги:

Украинская теннисистка Элина Свитолина во втором круге турнира в Майами обыграла американку Шелби Роджерс со счетом 3:6, 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. Украинка сделала 8 эйсов, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов.

В третьем раунде Свитолина встретится с россиянкой Екатериной Александровой.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 260 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 5) — Шелби Роджерс (США) — 3:6, 7:5, 6:3

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...