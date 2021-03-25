Свитолина вышла в третий раунд турнира в Майами, где встретится с Александровой

Украинская теннисистка Элина Свитолина во втором круге турнира в Майами обыграла американку Шелби Роджерс со счетом 3:6, 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. Украинка сделала 8 эйсов, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов.

В третьем раунде Свитолина встретится с россиянкой Екатериной Александровой.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 260 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 5) — Шелби Роджерс (США) — 3:6, 7:5, 6:3