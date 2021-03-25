Свитолина вышла в третий раунд турнира в Майами, где встретится с Александровой
20:46
Украинская теннисистка Элина Свитолина во втором круге турнира в Майами обыграла американку Шелби Роджерс со счетом 3:6, 7:5, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. Украинка сделала 8 эйсов, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов.
В третьем раунде Свитолина встретится с россиянкой Екатериной Александровой.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 260 190 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 5) — Шелби Роджерс (США) — 3:6, 7:5, 6:3
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Зачет
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