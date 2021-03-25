Самсонова вышла во второй круг турнира в Майами

Россиянка Людмила Самсонова смогла пробиться во второй круг турнира WTA в Майами. В двух сетах она обыграла итальянку Камилу Джорджи — 6:2, 6:4.

Во втором круге российской теннисистке предстоит сыграть с Кики Бертенс из Голландии. Матч состоится 26 марта.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 260 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, Q) — Камила Джорджи (Италия) — 6:2, 6:4

Слоан Стивенс (США) — Осеан Доден (Франция, Q) — 6:7 (6:8), 6:4, 6:2

Сторм Сандерс (Австралия, WC) — Элизабетта Коччаретто (Италия, Q) — 6:1, 5:7, 6:1

Кристина Кучова (Словакия, Q) — Хэйли Баптист (США, Q) — 6:4, 2:6, 7:5

Цветана Пиронкова (Болгария, Q) — Марта Костюк (Украина) — 7:6 (7:4), 3:6, 6:3

Нина Стоянович (Сербия, Q) — Хизер Уотсон (Великобритания) — 6:4, 6:1